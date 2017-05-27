 مصر: منفذو هجوم المنيا تلقوا تدريبات في ليبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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مصر: منفذو هجوم المنيا تلقوا تدريبات في ليبيا

مصر: منفذو هجوم المنيا تلقوا تدريبات في ليبيا
فرانس برس

أبلغ وزير الخارجية المصري،  سامح شكري، نظيره الأميركي، ريكس  تيلرسون، أن منفذي الاعتداء على  الأقباط، والذي أوقع 29 قتيلاً الجمعة، تدربوا في معسكرات للمتطرفين في  ليبيا، وفق بيان السبت.

وأكد شكري، بحسب البيان، “توافر المعلومات والأدلة كافة على تدريب  العناصر الإرهابية المتورطة في حادث  المنيا الإرهابي في تلك المعسكرات”.

وكان تنظيم  داعش، قد أعلن، في وقت سابق، السبت، تبنيه للهجوم الذي استهدف، الجمعة، حافلة في المنيا بمصر.

ونشر “داعش” بياناً عبر تطبيق  تليغرام، قال فيه إن “مفرزة أمنية من جنود” تابعين له قاموا “بنصب كمين محكم” لعشرات الأقباط غربي مدينة المنيا عاصمة المحافظة.

كما أشار إلى أن عناصره أحرقوا إحدى سيارات الأقباط أيضاً.

وأوردت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم الخبر قائلةً إن “مفرزة أمنية” من داعش “نفذت هجوم المنيا الذي استهدف يوم أمس حافلة تقل أقباطاً”.

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