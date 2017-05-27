خادم الحرمين مهنئا بحلول رمضان عبر “تويتر” : أسال الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم من الشرور والفتن

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم السبت الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يحفظ البلاد من الشرور والفتن.

وجاءت تهنئة خادم الحرمين عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت: “أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أحد بواعث الخير والمحبة بين البشر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كافة من الشرور والفتن”.