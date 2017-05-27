سجون القصيم تطلق سراح 144 نزيلاً شملهم عفو رمضان

أطلقت سجون منطقة القصيم سراح 144 نزيلاً يمثلون الدفعة الأولى ممن شملهم العفو بمناسبة المكرمة الملكية الكريمة لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ. ورفع مدير سجون منطقة القصيم الملكف اللواء فهد بن عبدالله النعيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على هذا اللفتة الأبوية الكريمة.

وأضاف اللواء النعيم أن لجان العفو مستمرة بالعمل على دراسة قضايا النزلاء على مدار الساعة ، موضحاً أنه سيتم الإفراج عن دفعات جديدة حال اكتمال الإجراءات اللازمة ، مشيراً إلى أن لجان العفو تحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم – حفظه الله – .