 زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غربي تركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غربي تركيا

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غربي تركيا
المناطق _تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية مانيسا غربي تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية عن دائرة الزلازل في “هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية” التركية (آفاد)، قولها في بيان، إن مركز الهزة الأرضية في قضاء “صاوخان” بمانيسا.
ولفت البيان إلى أن الهزة وقعت عند الساعة 06.53 بالتوقيت المحلي، على عمق 85و28 كيلومتر تحت مستوى سطح البحر.
كما نقلت الوكالة عن مدير “آفاد” في مانيسا، “بكير شن”، تأكيده على عدم وقوع أي قتلى أو جرحى جراء الزلزال، حسب معلومات أولية.
وأشار إلى تضرر بعض المنازل المصنوعة من الطوب اللبن في إحدى القرى القريبة من مركز الزلزال.
وذكر “شن” أن فرق “آفاد” توجهت إلى المنطقة التي تأثرت من الزلزال.

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