تعليم الليث ” يعتمد إقامة برنامج ( إجازتي ٢) لحفظ أوقات الطلاب والطالبات خلال الصيف

أعلن مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي عن اعتماد خطة الفعاليات والبرامج الصيفية للطلاب والطالبات ، والبالغ عددها ” ٧ ″ برامج لأندية الأحياء والأندية الصيفية ، تستهدف الطلاب و الطالبات على مستوى المحافظة ومكتبي التعليم في أضم وربوع العين ، وتقام في إطار تنفيذ البرنامج الوزاري ” إجازتي ٢ ” تحت شعار ” صيفك سعيد وقتك مفيد ” وتبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق ٢ / ٩ / ١٤٣٨هـ على فترتين :

الفترة الأولى : من ٢ / ٩ / ١٤٣٨هـ إلى ١٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ

أما الفترة الثانية : فتبدأ من ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ إلى ٢٥ / ١١ / ١٤٣٨هـ .

وأكد ” البركاتي ” على أن البرامج والأنشطة الصيفية ، تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وولاة الأمر يحفظهم الله, وإعداد طلاب التعليم العام إعداداً متكاملاً من الناحية الوجدانية والوطنية والعقلية والجسمانية والسلوكية والاجتماعية وتهيئتهم للحياة العامة ومتطلباتها ، وتربيتهم تربية حسنة مبنيّة على أسس تربوية سليمة ، وحمايتهم من مزالق الانحرافات الفكرية والسلوكية , واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة , وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم وميولهم ، وتفعيلاً لدور إدارة التعليم في التعريف برؤية المملكة و نشر ثقافتها واستثمار قدرات الطلاب والطالبات للإسهام في تحقيقها .

وشدد ” مدير تعليم الليث ” خلال لقائه بمنسوبي ومنسوبات التعليم المكلفين بالعمل في أندية الأحياء والأندية الصيفية الموسمية ، على ضرورة الالتزام بالاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية , وبناء الخطط والبرامج بناءً سليماً ، بحيث تتوافق مع أهداف التربية والتعليم وتنسجم مع الفعاليّات الوطنية والتربوية الهادفة والمتنوعة ، وابتكار فعاليّات جاذبة ومشوقة.

من جانب آخر قال مدير النشاط الطلابي حسن بن محمد الثعلبي إن البرامج الصيفية ، تركز على خمسة مسارات رئيسية وهي ، المسار الترفيهي ، المسار السياحي ، المسار الوظيفي ، المسار التطوعي ، المسار التقني ، و تشتمل على الكثير من البرامج الثقافية والاجتماعية والوطنية والرياضية والترفيهية وبرامج الزيارات والمسابقات المتنوعة ، والتي ستُسهم في صقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمي قدراتهم ومواهبهم ، واستثمار أوقاتهم بالنافع و المفيد.

وأشار ( الثعلبي ) إلى مشاركة أكثر من (٦٠ ) تربوياً وتربوية , في اللجان المنظمة وفرق العمل العاملة في الأندية , مشيراً إلى أن أيام العمل الرسمية في مقرات الأندية ستكون بواقع خمسة أيام من كل أسبوع تبدأ من الأحد إلى يوم الخميس, بحيث تكون ساعات العمل خمس ساعات يومية, تبدأ خلال شهر رمضان من بعد صلاة التراويح مباشرة ، وفي غير أيام رمضان من بعد صلاة العصر مباشرة.

وأهاب بالطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالأندية الصيفية الموسمية سرعة التوجه إلى أقرب نادي للتسجيل والاستفادة من برامجه.

بدورها أكدت مديرة نشاط الطالبات الأستاذة عيشه بنت عمر الزبيدي على أهمية التوثيق المستمر لكافة البرامج و الفعاليات المنفذة ورفعها عبر البوابة الالكترونية .

وقالت بأن أندية الأحياء و الأندية الصيفية وما تشتمل عليه من فعاليات ستسهم في استثمار قدرات الطلاب الطالبات وقضاء أوقات فراغهم وصقل مواهبهم وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ، وتنمية روح المبادرة والمثابرة والقيادة والتطوع في نفوسهم .

وكان الاجتماع قد شهد حضور المساعدة للشؤون التعليمية ” بنات ” الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي ، ومدير شؤون المباني المهندس عبدالله بن مصنف اليزيدي ، و مدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، و مشرفي ومشرفات قسم النشاط , و قادة وقائدات أندية الأحياء و الأندية الصيفية.

وفيما يلي عرض لأندية الأحياء و الأندية الموسمية و مقراتها :

أولاً : البرامج الصيفية ( بنين)

أندية الأحياء :

نادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية في الليث .

نادي الحي بمدرسة الفتح بغميقة .

نادي الحي بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بربوع العين .

الأندية الصيفية الموسمية :

النادي الصيفي بمدرسة زيد بن حارثة المتوسطة بالجائزة .

ثانياً : البرامج الصيفية ( بنات )

أندية الأحياء :

نادي الحي بمدرسة ثانوية الليث للمقررات .

نادي الحي بمدرسة ثانوية غميقة للبنات .

الأندية الصيفية الموسمية :

النادي الصيفي الموسمي بمدرسة متوسطة و ثانوية الشواق للبنات .