المجلس البلدي والبلدية في جولة ميدانية على حدائق محافظة الخرج

قام أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج الأستاذ ناصر العموش نائب رئيس المجلس

والاستاذ فهد عبدالله العتيبي عضو لجنة الاستثمار

والأستاذ سفر مسعود الدوسري عضو لجنة العلاقات العامة

يرافقهم من بلدية محافظة الخرج الأستاذ

محمد جمال قمرين مدير قسم الحدائق العامة

بجولة ميدانية على معظم حدائق المحافظة في إطار رفع وسائل الترفية لتطوير المرافق العامة.

وتأتي هذه الجولة في إطار العمل التكامل بين ما تقدمه البلدية والمجلس البلدي لهدف الوصول لأرقى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بالمحافظة، وتلمس احتياجات زوار تلك المرافق من خلال الاستماع لآرائهم وملاحظاتهم واللقاء بهم في المواقع التي تمت زيارتها بهدف تطويرها وتوفير الخدمات المقدمة والارتقاء بها .

وقد رصدت الجولة عدة ملاحظات بالحدائق

وسوف يسعى المجلس البلدي مع البلدية لتلافيها.