 المجلس البلدي والبلدية في جولة ميدانية على حدائق محافظة الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي والبلدية في جولة ميدانية على حدائق محافظة الخرج

المجلس البلدي والبلدية في جولة ميدانية على حدائق محافظة الخرج
المناطق _الخرج

قام أعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج الأستاذ ناصر العموش نائب رئيس المجلس
والاستاذ فهد عبدالله العتيبي عضو لجنة الاستثمار
والأستاذ سفر مسعود الدوسري عضو لجنة العلاقات العامة
يرافقهم من بلدية محافظة الخرج الأستاذ
محمد جمال قمرين مدير قسم الحدائق العامة
بجولة ميدانية على معظم حدائق المحافظة في إطار رفع وسائل الترفية  لتطوير المرافق العامة.
وتأتي هذه الجولة في إطار العمل التكامل بين ما تقدمه البلدية والمجلس البلدي لهدف الوصول لأرقى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بالمحافظة، وتلمس احتياجات زوار تلك المرافق من خلال الاستماع لآرائهم وملاحظاتهم واللقاء بهم في المواقع التي تمت زيارتها بهدف تطويرها وتوفير الخدمات المقدمة والارتقاء بها .
وقد رصدت الجولة عدة ملاحظات بالحدائق
وسوف يسعى المجلس البلدي مع البلدية لتلافيها.

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