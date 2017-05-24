في اعتراف بعدم التهكير..أمير قطر في اتصال مع روحاني يؤكد على تدعيم العلاقات الثنائية

أكد أمير دولة قطر في اتصال هاتفي بالرئيس الإيراني حسن روحاني أنه أوعز المؤسسات القطرية المختصة بتعزيز الاتصال بطهران وتدعيم العلاقات الثنائية وروحاني يرحب.

وهنأ أمير دولة قطر وفقا لما نشره موقع “رئاسة الجمهورية الإيرانية اليوم السبت”، روحاني بإعادة انتخابه رئيسا لإيران و حلول شهر رمضان المبارك و قال:”علاقاتنا مع إيران عريقة و تاريخية و وثيقة و نريد تعزيز هذه العلاقات أكثر مما مضى”.

وأضاف أمير قطر: “نحن نعتقد أن العلاقة بين طهران والدوحة ينبغي أن تستخدم في حل القضايا المعقدة والصعبة في المنطقة، معتبراً أن إيران تمتلك دوراً خاصاً في المنطقة ويجب أن تلعب هذا الدور لمصلحة دول وشعوب المنطقة”.

من جهته أشار روحاني للأهمية التي توليها إيران لتنمية العلاقات مع دول المنطقة خاصة دولة قطر.