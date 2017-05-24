باكستان تعيد فتح معبر حدودي مع أفغانستان بعد إغلاقه 22 يوماً

أعادت باكستان فتح معبر “تشمن” الحدودي مع أفغانستان بعد إغلاقه 22 يوماً إثر الاشتباكات الحدودية التي دارت بين قوات البلدين على منطقة حدودية قريبة من هذا المعبر.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان صحفي اليوم أنه تم إعادة فتح معبر “تشمن” بناء على طلب الجانب الأفغاني في بادرة حسن نية من جانب باكستان ومراعاةً لظروف الأشقاء الأفغان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على وقف إطلاق النار عبر الحدود لضمان الهدوء في المنطقة.

وكانت باكستان قد أغلقت معبر “تشمن” الحدودي في الخامس مع شهر مايو الجاري احتجاجاً على إطلاق القوات الأفغانية النار على جنود باكستانيين كانوا يقومون بإحصاء سكاني في قرى حدودية بالقرب من هذا المعبر.