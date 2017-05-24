 الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد إدارات المسجد الحرام ويتشرف بتطييب الحجر الأسود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد إدارات المسجد الحرام ويتشرف بتطييب الحجر الأسود باكستان تعيد فتح معبر حدودي مع أفغانستان بعد إغلاقه 22 يوماً أمير قطر يهنئ روحاني بانتخابه رئيسا لإيران المجلس البلدي والبلدية في جولة ميدانية على حدائق محافظة الخرج هيئة السياحة وشركائها تبدأ العمل في سوق عكاظ واشنطن تهدّد بضرب قواعد داخل إيران إذا تمّ التعرّض لجنودها في العراق أو سوريا تعليم الليث ” يعتمد إقامة برنامج ( إجازتي ٢) لحفظ أوقات الطلاب والطالبات خلال الصيف دراسة: دواء الستاتين لترميم القلب المعطوب زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غربي تركيا شركات التقنية تسعى إلى تحسين حماية الخصوصية امرأة محظوظة أنقذها هاتفها من الموت في تفجير مانشستر سجون القصيم تطلق سراح 144 نزيلاً شملهم عفو رمضان

الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد إدارات المسجد الحرام ويتشرف بتطييب الحجر الأسود

الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد إدارات المسجد الحرام ويتشرف بتطييب الحجر الأسود
المناطق _واس

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس مساء اليوم بتطييب الحجر الأسود والملتزم، حيث دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دوماً بأفخر أنواع الطيب وأزكاه.
ويأتي ذلك انطلاقاً من أهمية الحرمان الشريفان ، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص من الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره .

كما قام معاليه بجولة تفقديه في أرجاء إدارات المسجد الحرام حيث تابع معاليه آلية سير العمل في إدارة سقيا زمزم وإدارة النظافة والفرش والعلاقات العامة في المسجد الحرام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع معاليه على الخطط الموسمية للإدارات ومدى جاهزيتها والمراد تنفيذها خلال موسم رمضان المبارك لعام 1438هـ التي تُعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وزوار.

 

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