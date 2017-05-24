الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد إدارات المسجد الحرام ويتشرف بتطييب الحجر الأسود

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس مساء اليوم بتطييب الحجر الأسود والملتزم، حيث دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دوماً بأفخر أنواع الطيب وأزكاه.

ويأتي ذلك انطلاقاً من أهمية الحرمان الشريفان ، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص من الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره .

كما قام معاليه بجولة تفقديه في أرجاء إدارات المسجد الحرام حيث تابع معاليه آلية سير العمل في إدارة سقيا زمزم وإدارة النظافة والفرش والعلاقات العامة في المسجد الحرام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع معاليه على الخطط الموسمية للإدارات ومدى جاهزيتها والمراد تنفيذها خلال موسم رمضان المبارك لعام 1438هـ التي تُعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وزوار.