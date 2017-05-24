انطلاق المخيم الرمضاني بتعاوني القريات مشروع إفطار ودعوة 12

انطلقت فعاليات المخيم الرمضاني الثاني عشر ، لعام ١٤٣٨لإفطار صائم والذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات بمقراته الثلاث التابعة للمكتب التعاوني ١- جنوب الضمان الاجتماعي٢- شرق جامع خادم الحرمين ٣- داخل المكتب التعاوني وخاص بالمسلمين الجدد وذلك للعام الثاني عشر على التوالي .

و بلغ عدد المستفيدين في أول أيام رمضان أكثر من (١٤٧٠)شخصًا من الجنسيات ومن المتوقع زيادة العدد خلال الأيام القادمة .

وأوضح المشرف العام على المخيم جنوب الضمان الاجتماعي / منور الطويلعي ، بأن المخيم استقبل في يومه الأول أكثر من (٨٠٠)مستفيدًا في المخيم الرئيسي جنوب الضمان الاجتماعي ، وأشار المشرف العام على المخيم الفرعي / عطاالله العنزي ، الواقع بجانب جامع خادم الحرمين الشريفين اسقبل تقريبًا حوالي (٦٠٠) شخصًا والإفطار الخاص بالمسلمين الجدد في المكتب حوالي (٧٠) شخصًا ،حيث تشمل الوجبات على الدجاج والأرز والتمور والألبان والعصائر والتي تكفل بقيمتها المكتب التعاوني ، ويقوم بإعدادها الأسر المنتجة القريات بإشراف مباشر من لجنة الأسر المنتجة وأشار المدير التنفيذي المكلف / مرزوق العنزي بأن مخيم الإفطار الرمضاني (١٢) هذا العام يحمل شعار ” إفطار ودعوة” والذي من خلاله يتم إعداد برامج دعوية مصاحبة لمخيم افطار الصائمين التي تتبناه قسم توعية الجاليات والتي يقدمها دعاة المكتب كالمحاضرات والمسابقات الدعوية , حيث تم رصد الجوائز للفائزون ،مشيراً إلى أن فعاليات المخيم تبدأ من بعد صلاة العصر يومياً إلى ما بعد صلاة المغرب , مؤكداً أيضاً أن مخيم الإفطار يستقبل المسلمين وغيرهم وهذا ما يشكل عائداً جيداً ومحفزاً للمحسنين والمتبرعين من أن تبرعهم ليس فقط للإفطار وانما يصاحب الإفطار دعوة إلى الدخول في الإسلام كما أبرم اتفاقية بحيث يتم تأمين الوجبات يوميًا عن طريق الأسر المنتجة لتحقيق عدة أهداف منها دعم الأسر المنتجة المحتاجة بوجبات غذائية متميزة بأيدي أسر سعودية حسب الاشتراطات الصحية .

و ثمن ، مرزوق العنزي جهود لجنة شباب محافظة القريات التابعة لمجلس شباب الجوف على جهودهم في التنظيم داخل المخيم ومساهمتهم الفعّاله في مساعدة المسئولين بالمكتب واستقبال الوجبات من المتبرعين والإشراف على ترتيب دخول المستفيدين من مختلف الجنسيات، وكذلك شكره وتقديره للبلدية والأسر المنتجة على جهودهم المبذولة

،ولمن أراد الدعم والمشاركة بمشروع إفطار صائم ، عبر الحساب التالي :

٩٠٨٠٠٠٠١١١٦٠٨٠١٠٨٠٩٨١٨