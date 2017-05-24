خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.