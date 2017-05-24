 أمير منطقة ⁧‫حائل‬⁩ يستقبل المهنئين بشهر ⁧‫رمضان ‬⁩ المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة ⁧‫حائل‬⁩ يستقبل المهنئين بشهر ⁧‫رمضان ‬⁩ المبارك

أمير منطقة ⁧‫حائل‬⁩ يستقبل المهنئين بشهر ⁧‫رمضان ‬⁩ المبارك
المناطق _حائل
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة صادق التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
وقال سموه : الكل يبادل القيادة الحكيمة التهاني والولاء والتأييد في كل مساعيها لخدمة الأمة العربية والإسلامية وخدمة أبناء الوطن ونحن ماضون بتكاتفنا وصدق انتمائنا وعملنا المخلص وبكل أمانة للمساهمة في تطوير الوطن من خلال منطقتنا الغالية ومن خلال تكاتف الجميع وسعيهم الدؤوب والعملي نحو خدمة منطقتنا ومجتمعنا على أكمل وجه بإذن الله , معبرا عن شكره للقيادة الحكيمة لاهتمامهم الدائم بتطوير مناطق المملكة ومنها منطقة حائل , مقدما شكره لأهالي المنطقة على مشاعرهم ونبل تعاملهم وتفاعلهم الوطني وتهانيهم الصادقة ومالمسه منهم من عزيمة وحماس لمستقبل المنطقة ونمائها .
جاء ذلك بعد أن استقبل سموه مساء اليوم بقصر أجاء جموع المهنئين لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك من مدنين وعسكريين يتقدمهم رئيس محكمة الاستئناف الشيخ سلامة الجلعود ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية وعدد من أهالي المنطقة من مدينة حائل ومن المحافظات .
حضر الاستقبال معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسئولين .

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