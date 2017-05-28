 سرقة سيارة مواطن قطري في رفحاء بعد تعرضه لنوبة “تشنج” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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سرقة سيارة مواطن قطري في رفحاء بعد تعرضه لنوبة “تشنج”

سرقة سيارة مواطن قطري في رفحاء بعد تعرضه لنوبة “تشنج”
المناطق_رفحاء

تعرض مواطن قطري قبل سفره للدوحة لسرقة مركبته الخاصة في محافظة رفحاء، فيما وجهت الجهات الأمنية بالبحث والتحري عن السيارة.

وكان المواطن القطري ويدعى أحمد أبو بكر، قد تعرض لنوبة تشنج أثناء قيادة سيارته وهي من نوع “أودي” موديل 2009 في أحد شوارع محافظة رفحاء، فتركها وأوكل لصديق له إرسالها إلى الدوحة بعد سفره لكنه فوجئ بأنها فقدت بعدما ترك مفتاح السيارة فيها.

من جهته، تفاعل قائد الدوريات الأمنية بمحافظة رفحاء الرائد عبدالرحمن بن برغش التمياط، مع مناشدة المواطن القطري ووجه بالتعميم والبحث عن السيارة المفقودة وإعادتها له.

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