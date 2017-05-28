 هلال الباحة يكمل استعداداته لخدمة الأهالي وزائري المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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هلال الباحة يكمل استعداداته لخدمة الأهالي وزائري المنطقة

هلال الباحة يكمل استعداداته لخدمة الأهالي وزائري المنطقة
المناطق _الباحه
اكمل  فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة الفرع والشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية وغرفة العمليات( الاتصالات السلكية والاسلكية ) والفرق الإسعافية والطبية العاملة في مراكز الإسعاف المنتشرة في المنطقة و بتوجيه من مدير عام الفرع الاستاذ / خالد محمد الغامدي  استعداده لتقديم خدماته للمواطنين والمقيمين
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني, أن هناك مركزين إسعافية يتم تشغيلها في الموسم في كلا من منتزه غابة رغدان ومنتزه السكران لخدمة الأهالي وزوار المنطقة مشيرا إلى أن الاستعدادات تضمنت كذلك رفع جاهزية الخدمات المساندة من التموين طبي وصيانة السيارات والاتصالات .
حاثا الجميع على اتباع تعليمات الجهات الأمنية كافة، والالتزام بالأنظمة المرورية ، وتعليمات السلامة العامة, وعدم التردد في الاتصال على رقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي 997 في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله – متمنين للجميع الصحة والسلامة

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