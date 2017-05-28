كأس إسبانيا : برشلونة يحقق اللقب الثالث على التوالي بفوزه على الافيس

حقق فريق برشلونة لقب كأس إسبانيا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي والـ 29 في تاريخه بعد فوزه على الافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في المباراة النهائية على ملعب “فيسنتي كالديرون” في مدريد .

وسجل أهداف برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدقيقة 30 ، والبرازيلي نيمار بالدقيقة 45 ، وباكو الكاسير بالدقيقة 48 ، فيما سجل هدف الافيس الوحيد لاعبه الفرنسي هرنانديز بالدقيقة 33 .

يذكر أن هذه المباراة الأخيرة لمدرب برشلونة لويس انريكي بعد أن اعلن أنه لن يمدد عقده ، حيث قاد انريكي برشلونة إلى 9 ألقاب في 3 مواسم في مختلف المسابقات. حقق ثلاثية في موسمه الأول (2014-2015) (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وأضاف إليها الكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية، ثم ثلاثية محلية في موسمه الثاني (الدوري والكأس و الكأس السوبر)، وكان لقب الكأس الوحيد له هذا الموسم.