 البنك المركزي اليمني يتهم الميلشيا الانقلابية بتزوير العملة اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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البنك المركزي اليمني يتهم الميلشيا الانقلابية بتزوير العملة اليمنية

البنك المركزي اليمني يتهم الميلشيا الانقلابية بتزوير العملة اليمنية
المناطق _عدن

حذر البنك المركزي اليمني، اليوم من تداول أوراق مزورة تنتحل العملة الوطنية اليمنية.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، إن السلطات الأمنية ألقت القبض على كمية من الكراتين التي تحتوي على أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة اليمنية المتداولة وتنسب إلى البنك المركزي اليمني يظهر عليها قيمة (5000) ريال يمني على شكل (شيك نقدي).
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن عمل كهذا يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية لخداع وتضليل الجمهور بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية”متهماً الميليشيا الانقلابية في صنعاء بالوقوف وراء هذا التزوير.
ونوه المسؤول اليمني بأن جميع هذه الأوراق مزورة وتعرض المتعاملين بها إلى الخسارة.

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