تسلّم التقرير الإحصائي لمكافحة المخدرات.. نائب أمير مكة يستعرض خطط الإسكان بالمنطقة

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، التقرير الإحصائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وتضمن التقرير الذي سلّمه لسموه ، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء محمد الثبيتي، إحصاءات عن جهود مديرية مكافحة المخدرات في ضبط المهربين والمروجين ومنع دخول المخدرات وتهريبها.

وفي شأن متصل التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم.

وتم خلال اللقاء استعراض خطط ومشاريع فرع الوزارة بمحافظات المنطقة، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتهدف لتوفير بيئة إسكانية مستدامة.