 دراسة أمريكية: الصيام يمنع ظهور علامات الشيخوخة ويقي من الأمراض المزمنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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دراسة أمريكية: الصيام يمنع ظهور علامات الشيخوخة ويقي من الأمراض المزمنة

دراسة أمريكية: الصيام يمنع ظهور علامات الشيخوخة ويقي من الأمراض المزمنة
المناطق- وكالات

تسعى المرأة بشكل خاص إلى الحفاظ على شباب بشرتها ونضارتها، وفي سبيل ذلك تجرِّب كثيراً من “وصفات الجمال” لمنع ظهور علامات الشيخوخة مبكراً.

وفي إطار ذلك، وتزامناً مع شهر رمضان المبارك، كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الصيام يساعد في خفض السعرات الحرارية بنسبة 25%، وبالتالي إبقاء البشرة شابة، ومنع ظهور علامات الشيخوخة، وكذلك الوقاية من الأمراض المزمنة.

وأوضح الباحثون في الدراسة، أن خفض الاستهلاك اليومي بمقدار 25%، يضيف 0.6 سنة أقل إلى “السن الداخلية” سنوياً.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور دانيال بيلسكي، الأستاذ المساعد في الطب في جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا: إن الشيخوخة البيولوجية هو أمر تدريجي للنظام في الجسم، ويحدث مع التقدم في السن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص بيانات 220 مشاركاً لمدة سنتين، ووجدوا أنه بعد كل 12 شهراً من المتابعة، وتقليل 25% من حجم السعرات الحرارية في الوجبة، ارتفع العمر البيولوجي بمعدل 0.11 سنة، مقارنة بـ 0.71 سنة بين أولئك الذين يتناولون نظامهم الغذائي العادي.

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