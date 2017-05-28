وظائف إدارية شاغرة بشركة النقل البحري

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إداريّة شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات)، أو ما يعادلها.

– رئيس مراقبة المشاريع الخاصة: درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مايو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23/ 7/ 2017م.

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