 هذا المواطن ينهى معاناة طفلة لا يعرفها ويتبرع لها بكليته.. تعرف على قصته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مغردون: “جنودنا البواسل شهركم مبارك”.. اللهم انصرهم واكتب لهم أجر الصيام والذود عن الوطن “موديز” تخفّض تصنيف قطر الإئتماني.. ضعف المركز الخارجي وضبابية النمو کشته شدن دو مأمور مرزبانی ایران در درگیری با نیروهای پژاک أول مفاعل نووي سعودي .. قطع 20 % من مشوار إنشائه بعد انتظار دام 17 عاما.. أم تُرزق بستة توائم دفعة واحدة طقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق السوق العقارية خاوية على عروشها .. 3 مزادات كبيرة في أسبوع تفشل في إنعاشها إيران تعلن مقتل مستشار الإرهابي “قاسم سليماني” في العراق شاهد .. الجيش المصري يواصل قصف معاقل داعش في ليبيا هذا المواطن ينهى معاناة طفلة لا يعرفها ويتبرع لها بكليته.. تعرف على قصته لهذا السبب.. استعدوا لتوديع منفذ “USB” الشهير تعرف على المدينة السعودية الأطول والأقصر في الصيام

هذا المواطن ينهى معاناة طفلة لا يعرفها ويتبرع لها بكليته.. تعرف على قصته

هذا المواطن ينهى معاناة طفلة لا يعرفها ويتبرع لها بكليته.. تعرف على قصته
المناطق - الرياض

أنهى الشاب إبراهيم صغير المضياني العنزي، معاناة الطفلة رتيم العتيبي التي تعاني من مرض الفشل الكلوي، بالتبرع لها بإحدى كليتيه، لتتمكن من العيش بصورة طبيعية بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات.

وأعرب العنزي، بعد نجاح العملية، عن سعادته بإنهاء معاناة نفس بشرية، عانت كثيراً جراء غسيل الكلى، خاصة أن الطفلة رتيم ما زالت في بداية مشوار حياتها.

وكان مغردون أطلقوا وسماً تحت اسم الطفلة رتيم العتيبي محتاجة لمتبرع، فما كان من الشاب إبراهيم إلا أن تقدم للتبرع بكليته، وبعد إجراء الفحوص اللازمة والتأكد من المطابقة، أُجريت، عملية نقل الكلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بنجاح تام.

وبادر رواد موقع “تويتر” إلى شكر العنزي على موقفه الإنساني وإنقاذ نفس عبر التبرع لها بكليته. وذكر رواد مواقع التوصل أن المجتمع السعودي يشهد العديد من الحالات المماثلة، حيث يتجاوب متطوعون ومتبرعون مع حالات إنسانية طرحت على الإنترنت لا يعرفونهم شخصياً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>