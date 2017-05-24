 شاهد .. الجيش المصري يواصل قصف معاقل داعش في ليبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد .. الجيش المصري يواصل قصف معاقل داعش في ليبيا

 المناطق - وكالات

واصلت القوات الجوية المصرية، ضرباتها المكثفة على معاقل المتطرفين في ليبيا بالتنسيق التام مع الجانب الليبي.

وأعلنت وزارة الدفاع المصرية، السبت، “نجاح” الضربات الجوية التي وجهتها لـ”مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية” داخل الأراضي الليبية.

وأكد بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على فيسبوك أن “القوات الجوية نفذت عدداً من الضربات المركزة نهاراً وليلاً استهدفت عدداً من العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات”.

وتابع: “الضربة أسفرت عن تدمير كامل للأهداف المخططة التي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في تخطيط وتنفيذ الحادث الإرهابي الغادر ضد الأقباط” والذي أوقع 29 قتيلاً في محافظة المنيا الجمعة.

كما أضاف أن “القوات المشاركة في الضربة عادت إلى أرض الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح”.

من جانبه، كشف سلاح الجو الليبي أن الغارات المصرية استهدفت معاقل للإرهابيين بـ6 غارات جوية مركزة.

وذكر سلاح الجو في بيان له أن مقاتلاته نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية في درنة وأن العملية المشتركة استخدم فيها الجانب المصري مقاتلات حديثة من طراز رافال المصرية لاستهداف مواقع تحتاج إلى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقاً، وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية.

وأضاف أن العملية كانت ناجحة وأن خسائر تنظيم داعش كانت كبيرة في العتاد والأرواح، كما تم تدمير المركز الرئيسي لـ “مركز شورى مجاهدي درنة”.

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