إيران تعلن مقتل مستشار الإرهابي “قاسم سليماني” في العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل الجنرال “شعبان نصيري” مستشار الإرهابي “قاسم سليماني”، قائد “فيلق القدس” في المعارك الدائرة ضد تنظيم “داعش” في قضاء البعاج غرب الموصل.

وقالت صحيفة “مشرق نيوز” الإيرانية التي نشرت البيان، إن “الجنرال نصيري كان يعد من كبار القادة الذي وضعوا حجر الأساس لبناء وتشكيل منظمة بدر العراقية”، التي قاتلت في ثمانينات القرن الماضي”، أثناء الحرب العراقية الإيرانية، مشيرة إلى دور “نصيري” و”حضوره المؤثر” في لبنان وسوريا والعراق.

بدورها وكالة “تسنيم” للأنباء نشرت، أن طهران أقرت بمصرع “القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني” أثناء قتال “تنظيم داعش” في غرب مدينة الموصل العراقية.

وتلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن مقتل قيادي بارز خلال عمليات بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول لطرد التنظيم من الموصل.