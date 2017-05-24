 طقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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طقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق

طقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.
كما تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة. في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من غرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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