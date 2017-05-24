 بعد انتظار دام 17 عاما.. أم تُرزق بستة توائم دفعة واحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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بعد انتظار دام 17 عاما.. أم تُرزق بستة توائم دفعة واحدة

بعد انتظار دام 17 عاما.. أم تُرزق بستة توائم دفعة واحدة
المناطق - وكالات

حاولت سيدة أمريكية طوال 17 عاما، أن تنجب ابنا وتحظى بشعور الأمومة، وحينما حملت لأول مرة في حياتها، أنجبت ستة توائم دفعة واحدة.

وبحسب ما نقل موقع “إنسايد إيديشن”، فإن أجيبولا تايوو، وضعت توائمها في مستشفى الأطفال بمدينة ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا الأمريكية.

وأشرف طاقم طبي من 40 فردا على عملية الولادة القيصرية التي أجريت خلال الأسبوع الثلاثين من الحمل، واستقبلت ثلاثة مواليد من الذكور وثلاث إناث أخريات.

ويتمتع المواليد التوائم بصحة جيدة رغم ضعف وزنهم الذي يترواح بين 400 جرام وكيلوجرام واحد، وجرى الاحتفاظ بهم في وحدة للعناية المركزة.

وأثنى الأب أيدي بولي، على الطاقم الطبي الذي ساهم في عملية الولادة، قائلا إنهم “الطاقم” أضحى بمثابة عائلة ثانية له.

وتمكن الأبوان من ضم التوائم إلى حضنهم، واستشعار الإحساس الذي انتظراه سنوات طويلة، وليس بطفل واحد وإنما ستة.

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