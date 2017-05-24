 “موديز” تخفّض تصنيف قطر الإئتماني.. ضعف المركز الخارجي وضبابية النمو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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“موديز” تخفّض تصنيف قطر الإئتماني.. ضعف المركز الخارجي وضبابية النمو

“موديز” تخفّض تصنيف قطر الإئتماني.. ضعف المركز الخارجي وضبابية النمو
المناطق - الرياض

خفضت وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم تصنيف قطر إلى AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، جاء التخفيض وفقا للوكالة بسبب ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة.

مع توقعات باقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة مع عجز نسبته 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

وقالت الوكالة: مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.

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