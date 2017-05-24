هذا ما يجب عليك فعله بعد تعديل تويتر لسياسة الخصوصية

بدأت شبكة التدوين المصغر تويتر بإجراء تعديلات جديدة على سياسة الخصوصية بما يشمل التحكم بالبيانات التي يتم جمعها بواسطة الشبكة وذلك من أجل إظهار إعلانات تناسب اهتمامات المستخدم وتفضيلاته الشخصية.

وربما لاحظت الرسالة التي تطلب منك إجراء مراجعة لإعدادات الخصوصية الجديدة، والتي غالباً يتخطاها أغلب المستخدمين بالموافقة المباشرة دون إجراء أي مراجعة.

لكن إن كنت ترغب بالحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدام تويتر، فيجب عليك مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان من خلال الإجراءات التالية.

اضغط على صورة ملفك الشخصي واختر الإعدادات والخصوصية

من القائمة الجانبية اختر الخصوصية والأمان

أسفل خيارات الخصوصية اذهب إلى التخصيص والبيانات واختر السماح ببعض التعديل (انقر على تعديل)

أزل علامة (√) من جانب الخيارات التي لا تناسبك، وإن كنت تريد الاحتفاظ بخصوصيتك فيستحسن النقر على خيار تعطيل الكل ومن ثم اضغط نعم أنا متأكد.

ومن خلال الإجراء السابق فإنك تمنع تويتر من جمع ومشاركة البيانات وتخصيص المحتوى وهي: