بأكثر من 300 طائرة “درون”.. هيئة الترفيه تحتفل برمضان من سماء جدة

احتفلت الهيئة العامة للترفيه بإعلان دخول شهر رمضان المبارك باستخدام أكثر من 300 طائرة (Drones) قدمت من خلالها تهنئة خاصة بدخول الشهر الكريم بلوحة إبداعية، بدأت بالتهنئة ثم رسمت شعار الهيئة في سماء جدة، واستمر العرض لأكثر من 4 دقائق مساء الأول من رمضان.

وأوضحت الهيئة أنها هدفت من خلال هذا الحدث تقديم التهنئة للمجتمع السعودي بدخول شهر رمضان المبارك بطريقة جاذبة تبرز من خلالها متعة المشاهدة لهذه التقنية والوصول بالتهنئة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مع العلم أنه لم يسبق استخدام هذه التقنية في الشرق الأوسط من قبل.

كما أشارت الهيئة إلى أنها ستقدم خلال الشهر الفضيل العديد من الفعاليات في مختلف مناطق مدن ومحافظات المملكة، بما يتناسب مع الأجواء الرمضانية السائدة في كل منطقة.

وأكدت الهيئة اهتمامها في استحداث كل ما هو جديد في صناعة الترفيه، حيث ذكرت أن هذه التقنية تعتبر من أحدث أدوات العرض في العالم. وسيتم استخدامها في العروض الترفيهية القادمة بشكل أكثر احترافيه من قبل المنظمين للفعاليات.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه حرصت منذ انطلاقتها على المشاركة في جميع الفعاليات الوطنية والموسمية، وذلك إيماناً منها بدورها في خلق أجواء ترفيهية تتناسب مع كافة فئات المجتمع.