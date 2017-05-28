شاهد.. أدلة خطيرة تكشف سياسة “قناة الجزيرة” العدائية ضد المملكة والدول العربية

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع “يويتوب” الشهير، مقطعا مصورا لقناة الجزيرة القطرية دار في كواليس أحد الفواصل في برنامج يقدمه المذيع “علي الظفيري”، أثناء استضافته الإعلامي الفلسطيني المدعو “عزمي بشارة” المعروف بمواقفه السلبية تجاه المملكة.

وظهر فى الفيديو، صوت المخرج وهو يوجه الظفيري، بعبارة قال فيها: “بدون الأردن..الأردن بلا”، فيرد الظفيري بقوله “إحنا ما نعرف أحنا “أونا ير” والا ” أوف أير”، فيرد عليه بشارة بقوله: “سمعت بدون الأردن..لتكون انسمعت بدون الأردن”، فيجيبه الظفيري بقوله ” لا لا..من اللحظة هده كنا “أوف أير”، فقال عزمى بشارة “بدون الأردن أحنا سوريا بشكل خاص..والبحرين ركزت عليها كتير..أنت قائد أنت .. “كل قصصك مع السعودية طلعها”.

ويظهر بعد ذلك، المذيع على الظفيرى وهو يقول ” والله ممتازة.. طلعت لى كل عقده..”بيض صفحة المؤسسة” واسمع كلام أخوك الصغير..والله لو قعدو 100 سنة ما قربتلهم.. بيض صفحة المؤسسة هذا أهم شئ”، فرد عليه عزمى بشارة ” لا بعد إحنا هاجمناهم.. يعنى هما نص تعليقاتهم مرضية يعنى”، فعقب الظفيرى بقوله ” القانون ما بسير شى مو للجزيرة.. وهذا بسير اليوم.. يعنى الكويتيين لو أنهم ما طلبوا بثورة.. شغالين علينا.. وين التغطية.. اللى كان طول عمرنا جنبهم”.

وفى نهاية الفيديو يظهر بشارة وهو يقول ” هلا بنحكى..انو طب ليش.. ليش بدكو فجأة الجزيرة وهناك بدكمش.. يعنى هيك بتمشى الأمور..بس كيف لحد هلأ..ممتاز جدا”.

وعلق الناشطون على الفيديو بقولهم أنه دليل لسياسة القناة القطرية ضد المملكة، وأن ما كشفه فيديو لحوار في الكواليس داخل القناة يوضح حقيقة الدور الذى تقوم به القناة ضد المملكة والبحرين وفقاً لتوجيهات ممولي القناة.

واستغرب الناشطون من استهداف القناة وفقاً لسياستها الإعلامية بعض الدول العربية وإذكاء نار الفتنة في الوطن العربي، وفي المقابل تعمل على تلميع السياسة الإيرانية، وتجاهل قمم الرياض الثلاث.