 شاهد .. “أخضر الشباب” يُحلّق .. تأهل لدور الـ 16 لكأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد .. “أخضر الشباب” يُحلّق .. تأهل لدور الـ 16 لكأس العالم

شاهد .. “أخضر الشباب” يُحلّق .. تأهل لدور الـ 16 لكأس العالم
المناطق - الرياض

نجح المنتخب السعودي الشاب لكرة القدم في حجز بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب من خلال تحقيق التعادل أمام المنتخب الأمريكي بهدف لهدف.

سجل المنتخب الأمريكي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق بروكس لينون بينما عانى المنتخب الأمريكي من طرد مدافعه كاميرون كارتر في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالفوز للمنتخب الأمريكي.

ضغط المنتخب السعودي للشباب منذ بداية الشوط الثاني ليتمكن الأخضر من تسجيل هدف التعادل عن طريق عبد الإله العمري برأسية رائعة في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

بهذا التعادل يحتل منتخب أمريكا صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط ومن ثم المنتخب السنغالي برصيد 4 نقاط ثم الأخضر السعودي ثالثا برصيد 4 نقاط والاكوادور متذيل ترتيب المجموعة بنقطتين ليتأهل المنتخب السعودي الشاب كأفضل الثوالث لدور الـ16.

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