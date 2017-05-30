الاضطراب يحيط بدولة «كبرت» فصارت قناة!!

بخطوات متسارعة.. ألقى “التخبط” والاضطراب بظلاله على السياسة القطرية بعد أيام قليلة أحاط بها إخفاق ذريع في نفي تصريحات أميرها بحجج “الاختراق الواهية”.فبعد اتصال “الاستعطاف” مع روحاني.. خرجت لنا بالأمس “قناة الجزيرة” بإساءة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبكاريكاتير غير مستغرب حمل دلالة “احتضار” القناة ومن يقف خلفها.. وأمام ردة فعل الرأي العام الخليجي والعربي والإسلامي، والذي تكشفت لديه منذ حين أهداف وتوجهات القناة ومن خلفها، اضطرت القناة بإزالة الكاريكاتير والتنويه بأنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين!!.

سياسة قطر ظلت ولعقود “مثيرة للجدل”.. فمن تبنيها عبر قناة “الجزيرة” السياسة التحريضية وإثارة الرأي العام وزعزعةة استقرار دول الجوار والمنطقة.. اتجهت الدوحة لتنمية علاقاتها مع الجماعات المتطرفة!!.. بُغية “بسط” نفوذها في المنطقة بشكل أو بآخر، فضربت الدوحة بعرض الحائط المصير المشترك مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى في المنطقة. وتنوعت أوجه الدعم القطرية للجماعات المتطرفة في كل من العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا، إضافة إلى تغذية التوتر في تونس واليمن، فضلاً عن امتداد “أذرعها” لزرع الفتن داخل دول الخليج العربي!!.. لتمضي بذلك بالاحتفاظ بعلاقات مميزة مع تلك الجماعات والمنظمات المصنفة إقليمياً ودولياً كجماعات إرهابية!!..