 الاضطراب يحيط بدولة «كبرت» فصارت قناة!! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي: أعلى سلطة بإيران صاحبة محاولة اغتيال “الجبير” في واشنطن مواطن اختلف مع أحد أقاربه.. فقتله بـ”طلقة نارية” السعودية تلغي صفقة سفن حربية من تركيا بـ”ملياري دولار” قوات الشرعية تمشط القصر الجمهوري بتعز .. ومصرع قائد الحرس العفاشي مجلس الوزراء يجدد تأكيد العزم للقضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاربتها بكل الأدوات الاضطراب يحيط بدولة «كبرت» فصارت قناة!! أول تعليق من ثامر السبهان على إساءة قطر: هلكوا في مزابل التاريخ ونحن أقوى الطاقة الايجابية أمير الباحة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فهد بن سلطان يتكفل بعلاج الطفل الجهني خارج المملكة دورات تخصصية وأساسية لتطوير ألفي مدرب وإداري بتقني مكة في الشهر الكريم قوات الطوارئ: استشهاد العريف التركي إشاعة .. ولايزال يتلقى العلاج

الاضطراب يحيط بدولة «كبرت» فصارت قناة!!

الاضطراب يحيط بدولة «كبرت» فصارت قناة!!

بخطوات متسارعة.. ألقى “التخبط” والاضطراب بظلاله على السياسة القطرية بعد أيام قليلة أحاط بها إخفاق ذريع في نفي تصريحات أميرها بحجج “الاختراق الواهية”.فبعد اتصال “الاستعطاف” مع روحاني.. خرجت لنا بالأمس “قناة الجزيرة” بإساءة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبكاريكاتير غير مستغرب حمل دلالة “احتضار” القناة ومن يقف خلفها.. وأمام ردة فعل الرأي العام الخليجي والعربي والإسلامي، والذي تكشفت لديه منذ حين أهداف وتوجهات القناة ومن خلفها، اضطرت القناة بإزالة الكاريكاتير والتنويه بأنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين!!.

سياسة قطر ظلت ولعقود “مثيرة للجدل”.. فمن تبنيها عبر قناة “الجزيرة” السياسة التحريضية وإثارة الرأي العام وزعزعةة استقرار دول الجوار والمنطقة.. اتجهت الدوحة لتنمية علاقاتها مع الجماعات المتطرفة!!.. بُغية “بسط” نفوذها في المنطقة بشكل أو بآخر، فضربت الدوحة بعرض الحائط المصير المشترك مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى في المنطقة. وتنوعت أوجه الدعم القطرية للجماعات المتطرفة في كل من العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا، إضافة إلى تغذية التوتر في تونس واليمن، فضلاً عن امتداد “أذرعها” لزرع الفتن داخل دول الخليج العربي!!.. لتمضي بذلك بالاحتفاظ بعلاقات مميزة مع تلك الجماعات والمنظمات المصنفة إقليمياً ودولياً كجماعات إرهابية!!..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>