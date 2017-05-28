 أمير نجران يبارك تأسيس أول جمعية متخصصة للأسرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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أمير نجران يبارك تأسيس أول جمعية متخصصة للأسرة

أمير نجران يبارك تأسيس أول جمعية متخصصة للأسرة
المناطق_نجران

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تأسيس أول جمعية متخصصة في شؤون الأسرة بالمنطقة، تتمثل في جمعية التنمية الأسرية “سعداء”.

وأكد سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، هاشم بن مستور الشريف، أهمية الجمعية في صون الأسر من عوامل الهدم، وتعزيز بنائها وحل مشكلاتها، وتأهيل أبنائها ليكونوا أداة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمادي.

وحث سموه مجلس إدارة الجمعية على التنسيق والتكامل مع الجمعيات الاجتماعية الأخرى، والاستفادة من تجربة قسم “التكافل الأسري” الذي أسسته إمارة المنطقة، تحت مظلة اللجنة التنفيذية للإصلاح والعفو.

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