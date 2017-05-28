 صحة القصيم تدشن الخدمات الإلكترونية لخدمة 1630 مريضا ببرنامج الطب المنزلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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صحة القصيم تدشن الخدمات الإلكترونية لخدمة 1630 مريضا ببرنامج الطب المنزلي

صحة القصيم تدشن الخدمات الإلكترونية لخدمة 1630 مريضا ببرنامج الطب المنزلي
المناطق_بريدة

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم الخدمات الإلكترونية لخدمة 1630 مريضاً من مرضى الطب المنزلي بالمنطقة ، بهدف قياس رضا المستفيدين وتذكيرهم بمواعيد الزيارات المنزلية وتقديم رسائل توعوية وتثقيفية حول رعاية المرضى منزلياً .
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي بعد تدشينه اليوم ( الأحد ) الخدمات الإلكترونية لمرضى الطب المنزلي ، بأن صحة المنطقة ، تعمل على عدة مسارات لخدمة المرضى وتطوير اساليب التواصل معهم فيما يقلل من عنائهم للمستشفيات للحصول على الخدمة ، مضيفاً بأن برنامج الطب المنزلي يستفيد منه قرابة 1630 مريضاً ويحصلون على خدمات علاجية ووقائية توعوية في منازلهم وفي محيط اسرهم ، عبر فرق الطب المنزلي بمستشفيات المنطقة .
وبيّن المدير العام بأن الشؤون الصحية تعمل دائماً على توفير إحتياجات مرضى الطب المنزلي ، حيث لا تقتصر خدمات برنامج الطب المنزلي على العلاج فقط انما يتجازو ذلك إلى توفير احتياجات المريض ودعم الغرفة الخاصة به بالتجهيزات اللازمة لتهيئة البيئة الملائمة لظروف المريض .
من جانبه ، ذكر مدير إدارة الطب المنزلي بصحة القصيم الأخصائي خالد العثيم ، بأن الخدمات الإلكترونية لمرضى الطب المنزلي تأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تقدم للمرضى ، سعياً لاختصار الجهد والوقت في خدمتهم ، مضيفاً بأنها تتضمن عدة خدمات وهي قياس رضا المستفيد من الخدمة الصحية بعد تقديمها له في منزله عبر استبيان يتم ارساله للمريض على جواله بعد مغادرة الفريق الطبي ، والتذكير بمواعيد الزيارات المنزلية قبل الموعد بوقت كاف ، وتقديم رسائل توعوية وتثقيفية ، ومعرفة اسباب تعذر زيارة المريض ، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تطوير الأداء .

 

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