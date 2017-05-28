أمير نجران يستعرض برنامج “المتون”

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على التقرير الختامي للبرنامج العلمي لتحفيظ المتون الشرعية بالمنطقة، ونماذج من المتون المقدمة في الدورة الحالية.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف، أحمد بن علي طالبي، والمشرف على البرنامج، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، حيث استعرض سموه مراحل تنفيذ البرنامج، ليشمل 350 طالبًا هذا العام.

ولفت سموه إلى أهمية تعزيز البرامج الرامية إلى تحصين الناشئة من الأفكار الهدامة والمنحرفة، وغرس قيم ومبادئ وسماحة الدين الحنيف.