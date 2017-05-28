افتتاح البطولة الرمضانية لبلدية ومجلس بلدي محافظة الخرج

أُفتتحت مساء السبت الموافق الاول من شهر رمضان ١٤٣٨هجري بطولة بلدية ومجلس بلدي محافظة الخرج وذلك بحضور سعادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الخرج الدكتور مصلح بن عبيد العنزي و الاستاذ ناصر العموش نائب رئيس المجلس البلدي

، واعضاء المجلس البلدي الأستاذ فهد العتيبي، والأستاذ ماجد العنزي، وكذلك الأستاذ سفر الدوسري.

وبعد وصول سعادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالخرج للمنصة الرئيسية بملعب أكاديمية الخرج لكرة القدم، انطلقت الصافرة الأولى لحكم المباراة المقامة بين فريقي البايرن ونجوم إسباير والتي شهدت العديد من الفرص والمحاولات لتسجيل الأهداف في شباك الفريقين.

وانتهى الشوط الأول بتعادلٍ سلبي دون تسجيل أهداف، واستمرت المحاولات بعد انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني حتى الدقيقة الواحدة والعشرين من الشوط حيث تم حينها تسجيل الهدف الأول في اللقاء بواسطة اللاعب أحمد الطفيل من فريق البايرن.

واستمرت المباراة بعدة محاولات من فريق نجوم إسباير لتعديل النتيجة مع فريق البايرن حتى الدقيقة الثلاثين حين ٲوقف عبدالله الهزازي من البايرن آمال نجوم ٳسباير بهدف ثان.

وعند الدقيقة الرابعة والثلاثين قلص نجوم ٳسباير النتيجة بتسجيل اللاعب حمد القميزي للهدف الأول لفريقه في شباك فريق البايرن، لتستمرالمباراة حتى إعلان نهايتها بفوز فريق البايرن على نجوم إسباير بنتيجة 2-1.

ثم انطلقت صافرة البداية للمباراة التالية بين فريقي الحلة ونجوم كلاسيك، وافتتح رائد السويح التسجيل لكلاسيك في الدقيقة السابعة عشر من الشوط الأول لينتهي بذلك الشوط بتقدم فريق نجوم كلاسيك بهدف دون مقابل.

بعد ذلك بدأت مجريات الشوط الثاني ليسجل الحلة هدف التعادل في الدقيقة الخامسة بواسطة اللاعب فيصل الخطيفي، واستمرت بعد ذلك المباراة حتى الدقيقة الحادية عشرة من زمن الشوط الثاني حين سجل اللاعب محمد الدريهم من فريق الحلة الهدف الثاني للفريق.

وتعادل الفريقان في الدقيقة الواحدة والعشرين من زمن الشوط الثاني بهدفٍ من لاعب فريق نجوم كلاسيك رائد السويح، ليسجل بعد ذلك الهدف الثالث لصالح فريق نجوم كلاسيك عبر اللاعب محمد الشميمري.

وٲكد فريق نجوم كلاسيك فوزه بالهدف الرابع بواسطة لاعبه كمال هزازي، ليعلن بذلك حكم المباراة انتهاء اللقاء بفوز فريق نجوم كلاسيك على فريق الحلة بنتيجة 4-2 .