 إدارة “تعليم الجوف” تبحث سبل التعاون مع مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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إدارة “تعليم الجوف” تبحث سبل التعاون مع مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”

إدارة “تعليم الجوف” تبحث سبل التعاون مع مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”
المناطق_محمد الحسن

بحث المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم مع المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة “جنى” الأستاذ محمود بن محمد الشامي، سبل التعاون بين التعليم و المركز.
ورحب السالم بالتعاون وتعزيز الشراكة مع مركز بناء الأسر المنتجة
“جنى”، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على تعزيز ودعم الأسر المنتجة من السيدات صاحبات المشاريع المميزة.
وأكد السالم أهمية تحفيز وتدريب أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات
لسوق العمل والتسويق، وقال أن مساهمة الأسر في المقاصف المدرسية تحقق مجموعة من الأهداف أبرزها خدمة اجتماعية للأسرة ولأبنائها أيضاً، وتقديم منتج مميز وبدائل غذائية متنوعة، كما ناقش السالم إمكانية تفعيل الأسر المنتجة لفتح الحضانات
بالمدارس والإدارات.
من جانبه، أكد الشامي أهمية التعاون مع قطاع التعليم لدعم الأسر
المنتجة من السيدات صاحبات المشاريع المميزة لفتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة بتقديم قروض ميسرة وبدون فوائد أو هامش ربحي.
إلى ذلك، أوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر أنه تم الاتفاق مبدئياً للعام القادم على تشغيل 40‎%‎
من المقاصف المدرسية للأسر المنتجة على أن يكون التوسع بالأعوام القادمة على حسب الجودة والخدمة المقدمة للطلاب والطالبات.
حضر الاجتماع المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ أحمد بن مطلق المفرج، ومدير إدارة الجودة الشاملة الأستاذ سلمان بن إبراهيم القايد، ومشرف المقاصف المدرسية الأستاذ محمد مخلف الشاهر، ومشرف الإعلام التربوي الأستاذ عقلاء بن رخاء الحسيب،
ومشرف الاستديو التعليمي الأستاذ محمد بن هازع الرويلي.

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