مدير تعليم الباحة يعتمد أسماء الفائزين والفائزات بجائزة الموظف الإداري المتميز

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش أسماء الفائزين والفائزات بجائزة الموظف الإداري المتميز لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية للبنين و البنات وبيّن المدير العام أن الجائزة هدفت إلى تكريم الكفاءات المتميزة ودعم روح التنافس للارتقاء بآليات العمل وفق معايير الجودة وإتاحة الفرصة للجميع لإبراز قدراتهم ومواهبهم العلمية والعملية بما يحقق جودة الأداء ويقدم خدمة راقية للمستفيد، مقدما شكره لمساعد المدير العام للخدمات المساندة ( المكلف ) رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة الأستاذ عمر هجاد عمر ولفريق العمل على تفعيل هذه المبادرة بالصورة الملائمة التي من شأنها الارتقاء بالعمل الإداري في جميع الإدارات والأقسام مضيفا بأنه سيتم تكريم الفائزين بالمسابقة خلال مناسبة خاصة بهذه المناسبة مباركا للفائزين والفائزات جهودهم المثمرة وما حظوا به من تميز داعيا جميع الموظفين والموظفات الإداريين للمشاركة في الجائزة خلال الأعوام القادمة.

بدوره أشار أمين الجائزة رئيس قسم التطوير الإداري الأستاذ محمد سعيد علاف بأن هذا الإعلان جاء وفق الشروط والضوابط المنظمة للجائزة والتي من ضمنها اعتماد ما أقرته لجان التحكيم الفرعية في مكاتب التعليم ولجنة التحكيم المركزية بالإدارة العامة وبعد مراجعة كافة ملفات المرشحين لها في فروعها الثلاثة ( فئة الإدارة – فئة مكاتب التعليم – فئة المدارس ) خلال العام الدراسي الحالي بمشاركة ما يقارب ( 2000) موظفا موظفة من كافة الأقسام والإدارات ومكاتب التعليم .

وقد جاءت الأسماء على النحو التالي :

الاسم الجهة الفئة عبدالعزيز سعيد أحمد الزهراني إدارة شؤون المباني – قسم النظافة فئة الإدارة ( بنين ) حصة عبدالله الزهراني مكتب التعليم بالمندق فئة مكاتب التعليم ( بنات ) جمعة عمر محمد الغامدي مدرسة العالية بنت ظبيان فئة المدارس ( بنات ) ذهبة عبدالله خلف الغامدي مدرسة أم قيس بنت محصن بحزنة فئة المدارس(بنات)

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