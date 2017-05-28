 بلدية قرية العليا تزرع 500 شجرة و900 ألف شتلة زهور وتغطي 10 الاف متر مربع بشبكات الري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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بلدية قرية العليا تزرع 500 شجرة و900 ألف شتلة زهور وتغطي 10 الاف متر مربع بشبكات الري

بلدية قرية العليا تزرع 500 شجرة و900 ألف شتلة زهور وتغطي 10 الاف متر مربع بشبكات الري
المناطق_العليا

قامت بلدية محافظة قرية العليا بعدد من الاعمال الزراعية بالمدينة والهجر التابعة، وذلك في اطار اعمال البلدية في زيادة الرقعة الخضراء للمدينة والهجر التابعة لها، والاهتمام بنصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا المهندس نقاء بن هزاع ابو هليبه أن البلدية زرعت 500 شجرة نخيل واشنطونيا، و (900,000) شتلة زهور موسمية مختلفة الأنواع بمداخل المحافظة والحدائق العامة، كما قامت أيضا بتغطية  10 ألاف متر مربع بشبكات ري للمسطحات الخضراء، كما قامت أيضا بدهان بعض الأرصفة في الشوارع.

وأضاف بأن البلدية تقوم بالصيانة اليومية للمسطحات الخضراء والحدائق وقص المسطحات والتسميد وتقليم الأشجار لمساحة (300,000) م2 مسطحات خضراء، وإجراء العمليات الخاصة بالنخيل من تسميد ورش و تكريب لعدد 5000 نخلة، مشيرا الى أن البلدية قامت بعمل مجسم نافورة جمالي بدوار حي الخالدية

ومن ناحية أعمال النظافة قال أبو هليبه أن البلدية تقوم بأعمال النظافة العامة للمدينة والقرى التابعة لها بصفة يومية حيث تم رفع (800) رد مخلفات إنشائية، و إزالة (6000) طن نفايات منزلية، وتوزيع 300 درام نفايات على المنازل والمحلات الجديدة، بالإضافة الى غسيل وتعقيم 2000 درام نفايات وحاوية كبيرة.

وأشار الى أن أعمال مكافحة الآفات الضارة تقوم بها البلدية حسب البرنامج المعد لها وذلك عن طريق مبيدات الصحة العامة بالرش الحراري والرذاذ المتناهي الصغر بصفة دورية حسب معدل ازديادها حيث تم رش ( 80 ) لتر مبيد متنوع المواد الفاعلة، كما أن البلدية تقوم ايضا بمكافحة القوارض و الحيوانات الضالة حسب المعمول به، للمحافظة على الصحة العامة في المحافظة والهجر التابعة لها.

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