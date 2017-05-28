 أمير المنطقة الشرقية يستقبل لجنة العمل الخيري بفرع مؤسسة الراجحي الخيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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أمير المنطقة الشرقية يستقبل لجنة العمل الخيري بفرع مؤسسة الراجحي الخيرية

أمير المنطقة الشرقية يستقبل لجنة العمل الخيري بفرع مؤسسة الراجحي الخيرية
المناطق_الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم (الأحد) رئيس لجنة العمل الخيرية بفرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ صالح بن عبدالرحمن اليوسف وأعضاء اللجنة.

 

واطلع سموه على موجزٍ عن البرامج والمبادرات التي دعمتها المؤسسة منذ تأسيس فرعها بالمنطقة الشرقية، كما اطلع يحفظه الله على أهم الدراسات التي دعمتها المؤسسة.

وشكر سموه على بما تبذله المؤسسة من جهود للارتقاء بالعمل الخيري، وحث على أن تستمر المؤسسة في دعم الدراسات العلمية التي تثري العمل الخيري في المنطقة الشرقية، وأن يكون دعم المؤسسة للبرامج مرتبطاً بالأثر الذي تحدثه هذه البرامج.

 

من جهته أعرب فضيلة الشيخ صالح اليوسف رئيس لجنة العمل الخيري بفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة الشرقية عن شكره وتقديره وكافة العاملين في المؤسسة والقطاع الخيري لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ما يلقاه القطاع من اهتمامٍ ومتابعةٍ من سموه، أثمرت ولله الحمد عن العديد من المنجزات في هذا القطاع.

 

حضر الاستقبال أعضاء لجنة العمل الخيري بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالمنطقة الشرقية الشيخ أحمد بن عبدالله الجعفري، والأستاذ عبدالرحمن بن فوزان الحمين، والأستاذ سمير بن عبدالعزيز العفيصان، ومدير فرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية الدكتور خليل بن إبراهيم القصيمي.

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