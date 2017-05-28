إطلاق 500 نزيلاً ونزيلة شملهم العفو في منطقة مكة

أكد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء فايز الأحمري، أنه إنفاذا للتوجيهات السامية الكريمة، وبمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومدير عام السجون فقد بدأت إدارات السجون بمنطقة مكة المكرمة في إطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو ، حيث بلغ عدد من أطلق سراحهم حتى اليوم الأحد 500 نزيل ونزيلة.

وأوضح، أنه تم عرض قضايا النزلاء على لجان العفو، وتم الافراج عن 371 نزيلا ليلة دخول شهر رمضان، مشيراً إلى أن لجان العفو لا زالت مستمرة في نظر المزيد من القضايا ، حيث تعمل إدارات السجون على استكمال المتطلبات خاصة فيما يتعلق بالحقوق الخاصة المرتبطة بالقضايا الجنائية.

ولفت إلى أن ادارات السجون بالمنقطة جنّدت كافة طاقاتها بشكل يومي أثناء، وخارج الدوام الرسمي ليستفيد أكبر عدد من النزلاء، والنزيلات من المكرمة السامية، داعياً النزلاء، والنزيلات الذين استفادوا من هذه المكرمة السامية، بأن يبدأو في حياة جديدة تهيء لذويهم سبل الاستقرار، والاستفادة من الدورات التأهيلية، والتدريبية، إضافة إلى البرامج التي حصلوا عبليها خلال فترة إيقافهم، وتطوير ما اكتسبوه من معارف ليسهموا في بناء، ونماء مجتمعاتهم.