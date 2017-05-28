 احذر.. أفلام الـ (بوب كورن تايم) قد تكون وسيلة لاختراق جهازك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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احذر.. أفلام الـ (بوب كورن تايم) قد تكون وسيلة لاختراق جهازك

احذر.. أفلام الـ (بوب كورن تايم) قد تكون وسيلة لاختراق جهازك
المناطق_متابعات

حذر باحثون من احتمال قيام قراصنة المعلومات بزرع (فيروس تجسس) في الملفات الفرعية التي يتم تنزيلها من قواعد بيانات عناوين الأفلام، حيث يمكن استخدامها للدخول إلى الأجهزة الخاصة بالمستخدمين الضحايا.
وذكرت إحدى شركات أمن المعلومات وأجهزة الكمبيوتر إن “الملفات أو العناوين الفرعية” للأفلام التي يمكن مشاهداتها عبر خدمة “بوب كورن تايم” والخدمات المماثلة يمكن أن تسبب مشكلات لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الرقمية الأخرى المستخدمة في مشاهدة هذه الأفلام.
ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن تقرير شركة “تشك بوينت سوفت وير تكنولوجيز” المتخصصة تطبيقات مكافحة الفيروسات إن الثغرة الجديدة المكتشفة يمكن أن تتيح للقراصنة السيطرة على أجهزة المستخدمين من خلال “شفرة فيروس” يتم زراعتها في ملفات العناوين الفرعية. وقد تم تحديد الثغرة في العديد من منصات البث المباشر للأفلام، وهو ما يضع أكثر من 200 مليون مشغل أفلام فيديو وعرض الأفلام عبر الإنترنت حول العالم في دائرة خطر التعرض لعمليات القرصنة.
وذكرت شركة “تشك بوينت”، فإن هذا الخطر موجود في المواقع التي يستخدمها عشاق الأفلام أو مستخدمي مشغلات الأفلام لتنزيل العناوين الفرعية للأفلام بمختلف اللغات. ونظرا لآن هذه المواقع تحظى بالثقة من جانب المستخدم أو الجهاز، فإنها تعد هدفا جيدا لهجمات القراصنة.

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