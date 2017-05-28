 خادم الحرمين يوجه بعلاج طفل سيامي من السودان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يوجه بعلاج طفل سيامي من السودان

خادم الحرمين يوجه بعلاج طفل سيامي من السودان
المناطق_الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود “حفظه الله” بعلاج الطفل السيامي محمد المر من ولاية شمال دارفور السودانية، وذلك على نفقة المملكة.
وقال سفير المملكة بالسودان علي بن حسن جعفر، في تصريح صحفي، ما أن علم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالوضع الصحي للطفل السيامي محمد المر من مدينة الفاشر حتى أصدر أمره بعلاجه ونفقات سفره ووالديه على نفقة الدولة، وفي ضوء ذلك قررت اللجنة الطبية إجراء العملية يوم الأول من يونيو المقبل في أحد مستشفيات المملكة، وتم تأمين تذاكر السفر للطفل المذكور ووالديه.
وعبرت القيادة السودانية ووزارة الصحة في السودان عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين على العناية الإنسانية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار العديد من البرامج الداعمة للسودان وأهله.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى في فصل التوائم السيامية وتُجري مثل العمليات بفريق طبي سعودي يقوده رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية الدكتورعبدالله الربيعة.

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