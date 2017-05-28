مياه جازان تشغل مشروع خدمات المياه بالمضايا وقراها

نجحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة في إدارة المشاريع بالإدارة في تشغيل مشروع المياه بمركز المضايا والقرى التابعة له وذلك بعد تعثر أستمر لعدت سنوات نتيجة معوقات واجهت المشروع منذ البدء في تنفيذه وتم تشغيل شبكة المياه بعدد 10 قرى حتى الأن وجاري حاليا استكمال تشغيل باقي القرى .

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس في بيان صحفي بأن إدارته سعت قبل حوالي 6 أشهر على تكثيف الجهود لإكمال تنفيذ المشروع والتشديد على المقاول بأهمية سرعة تنفيذه بالشكل المطلوب حسب المواصفات الفنية وذلك بناء على توجيهات سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد الموكلي الذي وعد أهالي مركز المضايا بحسم قضية تعثر المشروع والحمد لله تحقق الوعد في الفترة الزمنية المحددة .

الجدير ذكره بأن مشاريع خدمات المياه التي تخدم قرى مركز المضايا والتي تم تنفيذها لإيصال خدمة المياه إلى قرى وعددها ثلاثة مشاريع بقيمة أجمالية بلغت 67 مليون ريال وهي مشروع مياه المضايا ومشروع شبكات مياه الشرب وخزانات بقرى المضايا (المرحلة الثانية) ومشروع الخط الناقل من خزانات التحليه إلى خزانات الاساملة والخضراء مع محطة ضخ بمنطقة جازان.

إضافة إلى عدد من المشاريع السابقة التي تم تنفيذها لإيصال خدمة المياه لقرى المضايا وهي خزان المضايا سعة 2500م3 يقوم بضخ المياه لأهالي قرية المضايا وقرية الشبيكه وقرية الذهبيين وقرية القضب ويتغذي الخزان عن طريق خزان الخضراء سعة 12000م3 والذي يتم تغذيته عن طريق خزانات التحلية بالمريخية .

وخزان الوحله سعة 6000م3 يقوم بضخ المياه لأهالي قرية الوحله وقرية السهليه وقرية المناقيص ويتغذي الخزان عن طريق خزان الخضراء سعة 12000م3 والذي يتم تغذيته عن طريق خزانات التحليه بالمريخية .

وخزان الخضراء سعة 12000م3 يقوم بضخ المياه إلى خزان المضايا وخزان الوحله كما يقوم بتغذية قرى (العقده , المغشيه , الشعوب , الخضراء , العروج, المرخ ,الظبرا ,الخلفه , جنيده , قمرة عمر , الواسط ,الخمس , الخمسيه ,الحكاميه , ابوكرش, العلوليه ) .