دوري أبطال آسيا: الأهلي يواجه أهلي الإمارات غداً في إياب دور الـ16

يحل الأهلي السعودي ضيفاً على الأهلي الإماراتي غداً في دبي في إياب دور الـ16 لدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في جدة الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1 , وبالتالي يحتاج الفريق السعودي إلى الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة أكثر من 1 ـ 1 للوصول إلى دور الثمانية , فيما ستمدد المباراة لأشواط إضافية في حال التعادل 1 ـ 1 , وفي المقابل يحتاج الفريق الإماراتي إلى الفوز أو التعادل السلبي ليضمن التأهل إلى الدور المقبل.

وتبدو كفة الفريقين متساوية مقارنة بتاريخ لقاءاتهما في البطولة حيث تبادلا الفوز (3-2 للاماراتي في الدور التمهيدي عام 2003، و2-1 للأهلي السعودي في 2015)، وتعادلا في ثلاث مباريات كان آخرها في مباراة الذهاب.

ويتوقع أن يلعب مدرب الفريق الإماراتي “الروماني” كوزمين اولاريو بطريقة أكثر هجومية عبر الدفع بمهاجم ثان إلى جانب السنغالي ماكيتي ديوب بعدما لعب الأخير وحيداً في لقاء الذهاب، لعدم جاهزية أحمد خليل والغاني اسامواه جيان البدنية , مع الاعتماد في خط الوسط على خميس اسماعيل وحبيب الفردان واسماعيل الحمادي والبرازيلي ايفرتون ريبيرو.

من جهته، يفتقد الأهلي السعودي هدافه السوري عمر السومة الذي غاب أيضاً عن لقاء الذهاب وأجرى عملية جراحية في غضروف الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة شهرين , كما سيغيب مهند عسيري للإصابة، لذلك سيستمر اعتماد مدربه “السويسري” كريستيان غروس على عبد الفتاح عسيري صاحب هدف التعادل في لقاء الذهاب، وسلمان المؤشر في الهجوم مع مساعدة لاعبي الوسط تيسير الجاسم وحسين المقهوي واليوناني يوانيس فيتفاتسيديس، وانطلاقات المدافع المصري محمد عبد الشافي في الجهة اليمنى.