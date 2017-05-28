كوبر يعلن قائمة الفراعنة لمواجهة تونس.. الثلاثاء

يستعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم للكشف عن قائمة الفراعنة لمواجهة تونس المرتقبة بعد غد الثلاثاء وذلك عقب انتهاء مباريات المرحلة الثلاثين للدوري الممتاز. ويدخل الفراعنة في معسكر مغلق ببرج العرب في الاسكندرية ابتداءا من الاحد المقبل وحتى السفر الى تونس ومواجهة منتخبها يوم 11 يونيو المقبل في مستهل تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2019 .

وأوضح إيهاب لهيطة مدير المنتخب في تصريحاته للصحفيين اليوم الاحد أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا لكوبر يوم السبت المقبل بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، قبل التوجه لبرج العرب بالإسكندرية للدخول في المعسكر. وأضاف لهيطة أن هناك برنامج تدريبي للفراعنة سيتم تطبيقه عقب انطلاق المعسكر سيتم التركيز خلاله على النواحي البدنية والفنية على ان يتم انهاء جميع الاستعدادات قبل السفر لتونس على أن يخوض الفريق تدريبين عقب الوصول هناك.