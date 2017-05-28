الحكومة والشعب الماليزي يحتفيان بهدية الملك سلمان من التمور

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في كوالالمبور ممثلة في الملحقية الدينية السعودية حفل توزيع عشرات الأطنان من التمور وهي تمثل هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الشعب الماليزي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام .

وحضر الحفل دولة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق ووزير الأراضي الاتحادية عدنان منصور ووزير الشؤون الدينية جمال خير بهروم والسفير السعودي محمود حسين قطان ونائب السفير السعودي فواز العتيبي والملحق الديني الشيخ عبدالرحمن الهرفي

وعبر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة الماليزية وامتنانها على هذه الهدية الكريمة والتي من شأنها تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير السعودي في ماليزيا الأستاذ محمود بن حسين قطان أكد أن المملكة العربية السعودية دوما تتلمس احتياجات المسلمين في العالم ، وتقدم المملكة هدايا خادم الحرمين الشريفين للمسلمين وهي عبارة عن كميات كبيرة من التمور وهذا العام كان لماليزيا نصيب كبير من هذه الهدايا .

حيث تم توزيعها إلى جانب الآلاف من نسخ القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة على عدد كبير من الجوامع والمساجد في كوالالمبور وعدد من الولايات الماليزية .

من جانبه قدم الشيخ أحمد فزرين نائب رئيس جمعية علماء السنة في ماليزيا شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الهدية التي تم توزيعها على أكثر من 80 ثمانين جامع و 600 مسجد في أنحاء ماليزيا

وقدم الشكر للسفارة السعودية والملحقية الدينية في ماليزيا ودعا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال .

يذكر أن الملحقية الدينية السعودية في ماليزيا قد تبنت تنفيذ برنامجا دينيا وثقافيا طوال شهر رمضان المبارك بدأ بتوزيع التمور وكذا المشاركة في مشاريع إفطار الصائم في المساجد الماليزية وأيضا تكليف عدد كبير من الأئمة لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام طوال شهر رمضان .