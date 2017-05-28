 مدني الشرقية يطلق حملة السلامة الوقائية للكشف على المنشآت والمراكز التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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مدني الشرقية يطلق حملة السلامة الوقائية للكشف على المنشآت والمراكز التجارية

مدني الشرقية يطلق حملة السلامة الوقائية للكشف على المنشآت والمراكز التجارية
المناطق_الدمام

طلقت مديرية الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه حملة السلامه الوقائية للكشف على المنشآت والمراكز التجاريه والأنشطة المختلفه حسب الخطه المعتمدة لشهر رمضان وعيد الفطر وفصل الصيف وذلك في جميع محافظات المنطقه الشرقيه ، وقد أوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه اللواء محمد يحيى الزهراني أن هذه الحمله تهدف إلى التأكد من تطبيق إشتراطات السلامه في هذه المواقع ومعالجة أوجه القصور إن وجدت ورفع مستوى الوعي الوقائي بين العاملين فيها للحد من الحوادث التي تقع وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والماديه ، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون الذي يجده رجال الدفاع المدني ومفتشي السلامه من أصحاب هذه المنشآت لتحقيق الأهداف المرجوه حفاظا على السلامه العامه .

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