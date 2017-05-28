أمير مكة يستقبل رئيس مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على الدور الكبير للمعلمين والمعلمات في بناء الأجيال وحضارات الأمم .

ولفت الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس الأحد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس جائزة جدة للمعلم ومدير تعليم جدة عبدالله الثقفي وعدداً من المعلمين والمعلمات الحاصلين على الجائزة ، إلى الدور الفاعل لهم في تثقيف الأجيال وبنائهم معرفياً ليكونوا سواعد فاعلة في بناء الوطن ، وإعداد الأجيال المتفوقة كونهم رصيد الحاضر وزاد المستقبل.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرحٍ عن جائزة جدة للمعلم المتميز التي تعتبر مبادرة مجتمعية وفق رؤيا ورسالة سامية وضعت لها الأهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية، ورفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته، ودعم أفكاره، ومكافأة جهوده، والتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خلال استراتيجية ( بناء الإنسان وتنمية المكان ) تحت شعار ( كلنا نقدرك ).

وتهدف الجائزة إلى إظهار تقدير المجتمع لمهنة التعليم وللمعلم ، وتفعيل دور المعلم ورفع حماسه واعتزازه بمهنته، ونشر ثقافة التميز وتعميقها لدى المعلمين كذلك مكافأة جهود المعلمين المتميزين في مجالاتهم ، إلى جانب التأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع ، وأخيرا دعم وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المعلمين.