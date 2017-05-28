جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مشروع “فطرني” للصائمين

بدأ مستودع جمعية البر الخيرية بجازان، الذي يعد أكبر مستودع خيري بالمنطقة الجنوبية، ويغذي ثلاثة آلاف أسرة من منطقة جازان من خلال السلال الرمضانية التي يتم توزيعها وفقًا لقوائم الجمعية

بتوزيع المساعدات والمواد الغذائية للمستفيدين

وقال الأمين العام لجمعية البر الخيرية، الشيخ محمد حسن علاوي: “إن الجمعية بدأت قبل دخول شهر رمضان بتوزيع المرحلة الأولى، التي وصلت لـ800 أسرة مستفيدة، فيما سيتم التوزيع على باقي الأسر خلال اليومين المقبلين”. مؤكدًا أن الجمعية تقوم بتوزيع مواد غذائية ولحوم على المستفيدين.

وبيَّن أن الجمعية نفَّذت مشروع “فطرني” لإفطار الصائم. وهذا المشروع من المشاريع الخيرية التي تقدمها الجمعية في هذا الشهر الفضيل بالتعاون مع أهل الخير في الدعم المادي والمعنوي لهذا المشروع.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية قاضي الاستئناف، الشيخ علي بن جدة منقري، بدعم وتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الذي يعد الداعم الأول للجمعية، رافعًا للقيادة الرشيدة التهاني بدخول شهر رمضان المبارك.