 جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مشروع “فطرني” للصائمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مشروع “فطرني” للصائمين أمير مكة يستقبل رئيس مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز مدني الشرقية يطلق حملة السلامة الوقائية للكشف على المنشآت والمراكز التجارية الحكومة والشعب الماليزي يحتفيان بهدية الملك سلمان من التمور العجوة يتصدر مبيعات التمور في جدة خلال رمضان كوبر يعلن قائمة الفراعنة لمواجهة تونس.. الثلاثاء احذر.. أفلام الـ (بوب كورن تايم) قد تكون وسيلة لاختراق جهازك دوري أبطال آسيا: الأهلي يواجه أهلي الإمارات غداً في إياب دور الـ16 مياه جازان تشغل مشروع خدمات المياه بالمضايا وقراها خادم الحرمين يوجه بعلاج طفل سيامي من السودان نجاة صياد من سمكة قرش قفزت على قاربه منع سماع حكم الطلاق في المحاكم الفلسطينية خلال رمضان

جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مشروع “فطرني” للصائمين

جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مشروع “فطرني” للصائمين
المناطق_أمل بهكلي

بدأ مستودع جمعية البر الخيرية بجازان، الذي يعد أكبر مستودع خيري بالمنطقة الجنوبية، ويغذي ثلاثة آلاف أسرة من منطقة جازان من خلال السلال الرمضانية التي يتم توزيعها وفقًا لقوائم الجمعية
بتوزيع المساعدات والمواد الغذائية للمستفيدين
وقال الأمين العام لجمعية البر الخيرية، الشيخ محمد حسن علاوي: “إن الجمعية بدأت قبل دخول شهر رمضان بتوزيع المرحلة الأولى، التي وصلت لـ800 أسرة مستفيدة، فيما سيتم التوزيع على باقي الأسر خلال اليومين المقبلين”. مؤكدًا أن الجمعية تقوم بتوزيع مواد غذائية ولحوم على المستفيدين.

وبيَّن أن الجمعية نفَّذت مشروع “فطرني” لإفطار الصائم. وهذا المشروع من المشاريع الخيرية التي تقدمها الجمعية في هذا الشهر الفضيل بالتعاون مع أهل الخير في الدعم المادي والمعنوي لهذا المشروع.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية قاضي الاستئناف، الشيخ علي بن جدة منقري، بدعم وتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الذي يعد الداعم الأول للجمعية، رافعًا للقيادة الرشيدة التهاني بدخول شهر رمضان المبارك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>