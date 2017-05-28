 “تعليم الرياض” يعتمد 24 مدرسة للبنين والبنات بالفصل الصيفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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“تعليم الرياض” يعتمد 24 مدرسة للبنين والبنات بالفصل الصيفي

“تعليم الرياض” يعتمد 24 مدرسة للبنين والبنات بالفصل الصيفي
المناطق_الرياض
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الفصل الصيفي في نظام المقررات والنظام الفصلي بالتعليم الثانوي في 24 مدرسة للبنين والبنات.
وأكدت الإدارة على ضرورة  التهيئة للمدرسة والطالبة وولي الأمر وتوفير التجهيزات المطلوبة، وتفعيل التقنية في مثل هذه الإجراءات لدقة المعلومات، وتسهيل الحصول عليها وسرعة الإنجاز.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن الإدارة جهزت 10 مدارس  للبنات و14 للبنين وتم توزيعها وفق المخطط المعتمد لمدينة الرياض بحيث تخدم جميع أحياء مدينة الرياض.
وبين الدكتور المانع أن بداية الدراسة في الفصل الصيفي ستكون يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/١٠/١١هـ وستكون الاختبارات يوم الأحد  الموافق ١٤٣٨/١١/٣٠هـ وتستمر لمدة ثلاثة أيام
من جهتها، ذكرت مشرفة النظام الفصلي في إدارة تعليم الرياض غادة الوعلان أن الإدارة وفرت مجموعة من الضوابط لمن أرادت العمل في المدارس بالفصل الصيفي.
وأكدت أن تعليم الرياض لجأ من العام الماضي إلى دمج طالبات نظام المقررات مع طالبات النظام الفصلي بحيث يجتمع جميع الطالبات في نفس المدرسة.
هذا وقد اعتمدت إدارة تعليم الرياض أسماء المدارس التي سيكون فيها فصل صيفي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨/١٤٣٧ وهي :-
مدارس البنين :- مدرسة عبدالعزيز بن بن باز (مكتب الشمال)، مدرسة الجوهري (مكتب الغرب ) ، مدرسة  الشفاء (مكتب جنوب )، مدرسة عبدالرحمن بن مهدي (مكتب الروابي) ، مدرسة صقلية (مكتب وسط )، مدرسة الشورى (مكتب الروضة) ، مدرسة المعتمد بن عباد (مكتب الشمال ) ، مجمع الملك سعود (مكتب الدرعية ) ، القاسم بن محمد( مكتب العزيزية ) ، نهاوند (مكتب السويدي) ، أبو بكر بن العربي (مكتب الشفا) ، الصديق (مكتب الروابي ) ، الحسن بن علي (مكتب قرطبه) ، ثانوية الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز (مكتب شرق )
المدارس الصيفية (المدمجة) لنظام المقررات والنظام الفصلي (بنات)
٦٥ (مكتب تعليم الشمال ) ، ١٢٣ مكتب غرب)، ٣٢ (مكتب وسط) ، ١٤٠ (مكتب الروابي) ، ٢١ (مكتب النهضه) ، ٨٩ (مكتب الشفاء ) ، ١١٢ (مكتب البديعة ) ، ٩٠ (مكتب الروابي) ، ١٣٦ (مكتب الجنوب) ، ١١٧ (مكتب الشمال)

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