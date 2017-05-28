نائب أمير مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة أمس الأحد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة علي العبدلي يرافقه عددٌ من الدعاة وخطباء المساجد بالمنطقة.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن جهود الفرع وما قدمه من أنشطة وبرامج في ملتقى مكة الثقافي ، كما تسّلم سموه كتاباً يحوي 1000 خطبة تتحدث عن القدوة.

وقدّم الأئمة والخطباء التهنئة للأمير عبدالله بن بندر بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة سائلين الله له العون والسداد ، كما هنئوا سموه بحلول شهر رمضان المبارك.